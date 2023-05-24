Пресс-секретарь Песков: в Кремле негативно относятся к заявлениям Киева о повторе диверсий

В Кремле негативно относятся к заявлениям со стороны Киева о возможном повторении диверсий в приграничных регионах России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Об этом пишет РИА Новости.

«Негативно», — ответил он на вопрос о том, как в Кремле относятся к заявлениям секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, который дал понять, что Белгородская, Брянская, Курская и Воронежская области России не могут быть в безопасности, и диверсии в этих регионах могут повториться.

Ранее глава Грайворонского городского округа Белгородской области Геннадий Бондарев заявил, что в результате действий украинской ДРГ, которая 22 мая вторглась на территорию Белгородской области, повреждено, по предварительным данным, не менее 500 домов.

Как рассказала пострадавшая в результате атаки жительница села Козинка Олеся Шматко, участники атаковавшей Белгородскую область украинской диверсионно-разведывательной группы знали, что стреляют по мирным жителям, в том числе по детям.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что любая военная техника, которая применяется Киевом как в зоне СВО, так и вне её, представляет законную цель для России.