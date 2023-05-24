ТАСС: украинские диверсанты в Белгородской области знали, что стреляют по детям

Участники атаковавшей Белгородскую область украинской диверсионно-разведывательной группы знали, что стреляют по мирным жителям, в том числе по детям.

Об этом, как сообщает ТАСС, рассказала пострадавшая в результате атаки жительница села Козинка Олеся Шматко.

«Они всё это видели. Мы кричали, что в машине дети, не стреляйте, но они всё равно стреляли», — заявила женщина.

По её словам, в момент нападения она вместе с мужем и двумя детьми пытались выехать из села.

«Там, где Глотовский перекрёсток, возле клуба стоял с левой стороны танк... а с правой — БТР. И они открыли огонь по машине», — добавила Шматко.

Ранее восемь человек пострадали в Белгородской области в результате атаки украинской ДРГ.

Позже стало известно, что в результате действий украинской ДРГ погиб житель села Козинка в Белгородской области.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия будет жёстко пресекать любые террористические вылазки украинцев.