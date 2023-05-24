Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

ТАСС: украинские диверсанты в Белгородской области знали, что стреляют по детям

Короткая ссылка
Участники атаковавшей Белгородскую область украинской диверсионно-разведывательной группы знали, что стреляют по мирным жителям, в том числе по детям.
ТАСС: украинские диверсанты в Белгородской области знали, что стреляют по детям
  • AP

Об этом, как сообщает ТАСС, рассказала пострадавшая в результате атаки жительница села Козинка Олеся Шматко.

«Они всё это видели. Мы кричали, что в машине дети, не стреляйте, но они всё равно стреляли», — заявила женщина.

По её словам, в момент нападения она вместе с мужем и двумя детьми пытались выехать из села.

«Там, где Глотовский перекрёсток, возле клуба стоял с левой стороны танк... а с правой — БТР. И они открыли огонь по машине», — добавила Шматко.

Ранее восемь человек пострадали в Белгородской области в результате атаки украинской ДРГ.

Позже стало известно, что в результате действий украинской ДРГ погиб житель села Козинка в Белгородской области.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия будет жёстко пресекать любые террористические вылазки украинцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить