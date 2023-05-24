Захарова: Россия будет жёстко пресекать любые террористические вылазки украинцев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона будет и впредь жёстко пресекать любые террористические вылазки украинцев, как это было в случае с диверсантами в Белгородской области.

Об этом, как сообщает ТАСС, она рассказала во время брифинга.

По её словам, налёт украинских диверсантов на Белгородскую область был рассчитан на создание у натовских кураторов киевского режима «ложного впечатления о некой высокой боеспоспособности ВСУ».

«Всё провалилось. Все подобные террористические вылазки будут далее жёстко пресекаться», — отметила Захарова.

Также российский дипломат рассказала о нынешней идеологии киевского режима.

22 мая сообщалось, что в Грайворонский район Белгородской области попытались прорваться украинские диверсанты.