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Нутрициолог Чернышова рассказала о бесполезности строгих диет

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Нутрициолог, терапевт Надежда Чернышова рассказала, что зачастую люди, стремясь похудеть к лету, сильно ограничивают себя в питании, что небезопасно для здоровья.
Нутрициолог Чернышова рассказала о бесполезности строгих диет
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«Я не рекомендую диеты с сильным ограничением калорийности. Похудеть похудеете, но килограммы вернутся», — предупредила Чернышова в интервью «Вечерней Москве».

В вопросе похудения важно правильно ставить цели: например, не похудеть, а привести себя в хорошую физическую форму, отметила врач. Для этого необходимо скорректировать рацион, ввести физические нагрузки и постепенно двигаться к цели.

По её словам, делать всё это нужно на постоянной основе, это поможет не только сбросить вес, но и сохранить достигнутые результаты и здоровье.

Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.

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