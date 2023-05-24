Диетолог Королёва: тяга к сладкому у пожилых может быть вызвана одиночеством
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«Пожилые люди могут испытывать чувство одиночества, неудовлетворённости жизненными условиями. Их может тревожить отсутствие частого контакта со своими родными и близкими», — отметила она в беседе с «Москвой 24».
По её словам, сладкие продукты — своего рода антидепрессанты, помогающие поднять настроение.
Вместе с тем Королёва предупредила, что злоупотребление сладким опасно в зрелом возрасте из-за риска развития сахарного диабета и набора лишнего веса.
Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.