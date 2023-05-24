Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Диетолог Королёва: тяга к сладкому у пожилых может быть вызвана одиночеством

Короткая ссылка
Врач-терапевт, диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала, что в пожилом возрасте тяга к сладостям может быть обусловлена эмоциональными переживаниями.
Диетолог Королёва: тяга к сладкому у пожилых может быть вызвана одиночеством
  • Gettyimages.ru

«Пожилые люди могут испытывать чувство одиночества, неудовлетворённости жизненными условиями. Их может тревожить отсутствие частого контакта со своими родными и близкими», — отметила она в беседе с «Москвой 24».

По её словам, сладкие продукты — своего рода антидепрессанты, помогающие поднять настроение.

Вместе с тем Королёва предупредила, что злоупотребление сладким опасно в зрелом возрасте из-за риска развития сахарного диабета и набора лишнего веса.

Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить