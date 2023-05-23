Российский вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев допустил запуск арктической ипотеки летом 2023 года.

«У меня ощущение, что в течение этого лета мы её запустим», — цитирует его РИА Новости.

Трутнев также отметил успешную реализацию льготной ипотечной программы на Дальнем Востоке.

Ранее в ЦБ России сообщили о росте доли заёмщиков, которые оформили потребкредиты для уплаты первоначального взноса по ипотеке — за два квартала 2022 года этот показатель вырос в два раза и достиг 7%.

Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ провести мониторинг ситуации на рынке ипотеки.