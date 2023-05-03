В России выросла доля потребкредитов на выплату первоначального взноса по ипотеке

В ЦБ России сообщили о росте доли заёмщиков, которые оформили потребкредиты для уплаты первоначального взноса по ипотеке — за два квартала 2022 года этот показатель вырос в два раза и достиг 7%.

«Возросла доля заёмщиков, оформивших потребительский кредит, за счёт которого можно было профинансировать первоначальный взнос: 7% против 3,5% в II квартале 2022 года», — говорится в отчёте регулятора.

Кроме того, отмечается, что доля 30-летних кредитов превысила 40% выдач — на момент погашения ипотеки созаёмщики по договору будут старше 65 лет.

Ранее сообщалось, что в связи с ужесточением правил Центробанка с 1 мая в России не будет ипотеки по минимальным ставкам.

Министерству строительства и ЖКХ предложили увеличить лимит кредитов по семейной ипотеке в городах-миллионниках вдвое — до 12 млн рублей.