В России выросла доля потребкредитов на выплату первоначального взноса по ипотеке
- РИА Новости
«Возросла доля заёмщиков, оформивших потребительский кредит, за счёт которого можно было профинансировать первоначальный взнос: 7% против 3,5% в II квартале 2022 года», — говорится в отчёте регулятора.
Кроме того, отмечается, что доля 30-летних кредитов превысила 40% выдач — на момент погашения ипотеки созаёмщики по договору будут старше 65 лет.
Ранее сообщалось, что в связи с ужесточением правил Центробанка с 1 мая в России не будет ипотеки по минимальным ставкам.
Министерству строительства и ЖКХ предложили увеличить лимит кредитов по семейной ипотеке в городах-миллионниках вдвое — до 12 млн рублей.