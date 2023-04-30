Экономист Кузнецов заявил, что с мая в России не будет ипотеки по минимальным ставкам

В связи с ужесточением правил Центробанка с 1 мая в России не будет ипотеки по минимальным ставкам, заявил доцент Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.

Он напомнил о повышении надбавок к коэффициентам риска по займам долевого участия на покупку недвижимости в новостройках.

«Это приведёт к существенному снижению спроса на первичном рынке недвижимости. Девелоперам станет сложнее реализовать строящиеся объекты», — пояснил эксперт в комментарии агентству «Прайм».

Кузнецов отметил низкий порог входа в ипотеку на строящееся жильё при возрастании кредитной нагрузки на население. Соответственно, по его словам, растёт доля высоко рисковой ипотеки, что может дать негативные последствия для экономики.

По мнению эксперта, падение спроса оборвёт рост цен на рынке жилья и увеличит конкуренцию.

Министерству строительства и ЖКХ ранее предложили увеличить лимит кредитов по семейной ипотеке в городах-миллионниках вдвое — до 12 млн рублей.

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в Москве за 2022 год выдали 21,7 тыс. кредитов по программе «Семейная ипотека» на общую сумму 180,2 млрд рублей.