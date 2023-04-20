«Известия»: в городах-миллионниках предложили удвоить лимит по семейной ипотеке
Как сообщают «Известия», обращение в министерство направлено за подписью председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова.
Отмечается, что в данный момент в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях максимальная сумма кредита по программе составляет 12 млн рублей, а в остальных субъектах — только 6 млн.
Данные меры были запущены в 2017 году, с тех пор стоимость жилья в России заметно выросла, уточняется в материале.
9 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российские власти расширили условия предоставления льготной ипотеки.
Отмечается, что средства льготной, семейной, дальневосточной и IT-ипотек можно будет направлять на приобретение готового жилья у закрытых паевых инвестиционных фондов.
Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в Москве за 2022 год выдали 21,7 тыс. кредитов по программе «Семейная ипотека» на общую сумму 180,2 млрд рублей.