«Известия»: в городах-миллионниках предложили удвоить лимит по семейной ипотеке

Министерству строительства и ЖКХ предложили увеличить лимит кредитов по семейной ипотеке в городах-миллионниках вдвое — до 12 млн рублей.

Как сообщают «Известия», обращение в министерство направлено за подписью председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова.

Отмечается, что в данный момент в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях максимальная сумма кредита по программе составляет 12 млн рублей, а в остальных субъектах — только 6 млн.

Данные меры были запущены в 2017 году, с тех пор стоимость жилья в России заметно выросла, уточняется в материале.

9 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российские власти расширили условия предоставления льготной ипотеки.

Отмечается, что средства льготной, семейной, дальневосточной и IT-ипотек можно будет направлять на приобретение готового жилья у закрытых паевых инвестиционных фондов.

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в Москве за 2022 год выдали 21,7 тыс. кредитов по программе «Семейная ипотека» на общую сумму 180,2 млрд рублей.