Мишустин: в России расширили условия предоставления льготной ипотеки
- РИА Новости
«Родители, воспитывающие детей-инвалидов, смогут оформить семейную ипотеку для покупки готового жилья на вторичном рынке, если в их регионе не ведётся строительство многоквартирных домов», — заявил он, слова Мишустина приводятся в сообщении правительства.
Также отмечается, что средства льготной, семейной, дальневосточной и IT-ипотек можно будет направлять на приобретение готового жилья у закрытых паевых инвестиционных фондов.
Ранее в Минпромторге России допустили возможность увеличить размер льготного кредита по программе промышленной ипотеки до 2 млрд рублей.
Уточняется, что проект постановления правительства разработали в Минпромторге, документ находится на стадии межведомственного согласования.
На данный момент максимальная сумма кредита составляет 500 млн рублей.