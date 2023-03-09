Мишустин: в России расширили условия предоставления льготной ипотеки

Российские власти расширили условия предоставления льготной ипотеки, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Родители, воспитывающие детей-инвалидов, смогут оформить семейную ипотеку для покупки готового жилья на вторичном рынке, если в их регионе не ведётся строительство многоквартирных домов», — заявил он, слова Мишустина приводятся в сообщении правительства.

Также отмечается, что средства льготной, семейной, дальневосточной и IT-ипотек можно будет направлять на приобретение готового жилья у закрытых паевых инвестиционных фондов.

Ранее в Минпромторге России допустили возможность увеличить размер льготного кредита по программе промышленной ипотеки до 2 млрд рублей.

Уточняется, что проект постановления правительства разработали в Минпромторге, документ находится на стадии межведомственного согласования.

На данный момент максимальная сумма кредита составляет 500 млн рублей.