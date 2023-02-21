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В Минпромторге допустили увеличение кредита по промышленной ипотеке до 2 млрд рублей

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В Минпромторге России допустили возможность увеличить размер льготного кредита по программе промышленной ипотеки до 2 млрд рублей.

«Планируется повысить размер льготного кредита в рамках промышленной ипотеки до 2 млрд рублей», — сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что проект постановления правительства разработали в Минпромторге, документ находится на стадии межведомственного согласования.

На данный момент максимальная сумма кредита составляет 500 млн рублей.

Председатель правительства Михаил Мишустин в декабре поручил представить предложения по финансированию промышленной ипотеки в 2023 году.

В ноябре глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил о планах по расширению промышленной ипотеки.

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