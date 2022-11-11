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Мантуров заявил о планах по расширению промышленной ипотеки

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Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил о планах по расширению промышленной ипотеки.
Мантуров заявил о планах по расширению промышленной ипотеки
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Об этом он сказал в кулуарах форума «Всемирный день качества».

«Наиболее актуальный запрос по промышленной ипотеке сейчас — расширение данного механизма на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт площадей с увеличением максимального лимита кредитования», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, с такими просьбами обращаются и регионы, и кредитные организации.

В сентябре премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил параметры промышленной ипотеки.

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