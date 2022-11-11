Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил о планах по расширению промышленной ипотеки.

Об этом он сказал в кулуарах форума «Всемирный день качества».

«Наиболее актуальный запрос по промышленной ипотеке сейчас — расширение данного механизма на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт площадей с увеличением максимального лимита кредитования», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, с такими просьбами обращаются и регионы, и кредитные организации.

В сентябре премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил параметры промышленной ипотеки.