Мишустин утвердил параметры промышленной ипотеки
- РИА Новости
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Об этом говорится на сайте российского кабмина.
«Кредиты в рамках программы промышленной ипотеки будут выдаваться на срок до семи лет по льготной ставке 5% годовых. Для технологических компаний ставка будет ещё ниже — 3% годовых», — указывается в заявлении.
Отмечается, что максимальная величина кредита составит 500 млн рублей.
Ранее экономист и предприниматель, директор по инновациям компании «ОС-Центр» Пётр Заборцев в беседе с RT поддержал инициативу по запуску программы промышленной ипотеки.