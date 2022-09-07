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Мишустин утвердил параметры промышленной ипотеки

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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил параметры промышленной ипотеки.
Мишустин утвердил параметры промышленной ипотеки
  • РИА Новости
  • © Александр Астафьев

Об этом говорится на сайте российского кабмина.

«Кредиты в рамках программы промышленной ипотеки будут выдаваться на срок до семи лет по льготной ставке 5% годовых. Для технологических компаний ставка будет ещё ниже — 3% годовых», — указывается в заявлении.

Отмечается, что максимальная величина кредита составит 500 млн рублей.

Ранее экономист и предприниматель, директор по инновациям компании «ОС-Центр» Пётр Заборцев в беседе с RT поддержал инициативу по запуску программы промышленной ипотеки.

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