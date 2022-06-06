Экономист Заборцев поддержал идею запуска «промышленной ипотеки»

Экономист и предприниматель, директор по инновациям в компании «ОС-Центр» Пётр Заборцев прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 9 июня проработать вопрос о запуске «промышленной ипотеки» под 5%.

«Тема промышленной ипотеки по льготной ставке — это абсолютно своевременная и полезная мера. В условиях санкций, когда падает импорт и из Европы, и из Азии, единственным долгосрочным решением является развитие собственных производств. А каждому производству нужны площади, электрические мощности, вода, часто грузоподъёмные механизмы и пар», — считает Заборцев.

Он добавил, что развитие промышленной ипотеки не только стимулирует строительную отрасль, но и улучшит системные условия для промышленного развития в целом по экономике.

«Я полагаю, что дальнейшим логичным развитием промышленной ипотеки должно стать развитие офсетных контрактов для обеспечения гарантий выкупа новой промышленной продукции. Если меры промышленной ипотеки снизят стоимость инвестиций, то офсетные контракты снизят риски для инвесторов… Предприниматели и промышленность ждут от правительства именно таких шагов», — заключил собеседник RT.

Ранее Мишустин по итогам заседания комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства поручил до 9 июня проработать вопрос о запуске «промышленной ипотеки» под 5%.

Проработать вопрос до 9 июня поручено Минпромторгу, Минфину и Минэкономразвития при участии глав ряда регионов.