Экономист Заборцев поддержал идею запуска «промышленной ипотеки»

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Экономист и предприниматель, директор по инновациям в компании «ОС-Центр» Пётр Заборцев прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 9 июня проработать вопрос о запуске «промышленной ипотеки» под 5%.
Экономист Заборцев поддержал идею запуска «промышленной ипотеки»
  • РИА Новости

«Тема промышленной ипотеки по льготной ставке — это абсолютно своевременная и полезная мера. В условиях санкций, когда падает импорт и из Европы, и из Азии, единственным долгосрочным решением является развитие собственных производств. А каждому производству нужны площади, электрические мощности, вода, часто грузоподъёмные механизмы и пар», — считает Заборцев.

Он добавил, что развитие промышленной ипотеки не только стимулирует строительную отрасль, но и улучшит системные условия для промышленного развития в целом по экономике.

«Я полагаю, что дальнейшим логичным развитием промышленной ипотеки должно стать развитие офсетных контрактов для обеспечения гарантий выкупа новой промышленной продукции. Если меры промышленной ипотеки снизят стоимость инвестиций, то офсетные контракты снизят риски для инвесторов… Предприниматели и промышленность ждут от правительства именно таких шагов», — заключил собеседник RT.

Ранее Мишустин по итогам заседания комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства поручил до 9 июня проработать вопрос о запуске «промышленной ипотеки» под 5%.

Проработать вопрос до 9 июня поручено Минпромторгу, Минфину и Минэкономразвития при участии глав ряда регионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить