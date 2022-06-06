Мишустин поручил до 9 июня проработать вопрос о запуске «промышленной ипотеки» под 5%

Председатель правительства России Михаил Мишустин по итогам заседания комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства поручил до 9 июня проработать вопрос о запуске «промышленной ипотеки» под 5%.

«Будет проработан вопрос запуска в России промышленной ипотеки — предоставления льготных кредитов предприятиям по ставке до 5% годовых на покупку недвижимости напрямую у промышленного девелопера», — сообщается на сайте правительства.

Разработать вопрос до 9 июня поручено Минпромторгу, Минфину и Минэкономразвития при участии глав ряда регионов.

1 мая Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 9% и о продлении этой программы до конца года.

Он также заявил, что максимальный размер кредита по льготной и семейной ипотеке будет увеличен.