Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 9% годовых

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 9% и о продлении этой программы до конца года.
Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 9% годовых
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Михаил Мишустин подписал постановление о снижении процентной ставки по программе «Льготная ипотека» с 12 до 9%, а также о продлении действия программы до конца 2022 года», — сообщается на сайте кабмина России.

В правительстве напомнили, что получить льготную ипотеку можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства.

25 апреля российский лидер Владимир Путин предложил снизить процент по льготной ипотеке до 9% годовых. 

Как отметил глава государства, текущая ситуация в экономике позволяет сделать такой шаг.

Вместе с этим он поручил продлить действие соответствующей программы кредитования до конца 2022 года.

Позднее Министерство финансов России разработало и внесло в правительство проект соответствующего постановления.

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