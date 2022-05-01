Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 9% годовых

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 9% и о продлении этой программы до конца года.

«Михаил Мишустин подписал постановление о снижении процентной ставки по программе «Льготная ипотека» с 12 до 9%, а также о продлении действия программы до конца 2022 года», — сообщается на сайте кабмина России.

В правительстве напомнили, что получить льготную ипотеку можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства.

25 апреля российский лидер Владимир Путин предложил снизить процент по льготной ипотеке до 9% годовых.

Как отметил глава государства, текущая ситуация в экономике позволяет сделать такой шаг.

Вместе с этим он поручил продлить действие соответствующей программы кредитования до конца 2022 года.

Позднее Министерство финансов России разработало и внесло в правительство проект соответствующего постановления.