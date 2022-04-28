Минфин России внёс в кабмин проект о снижении ставки по льготной ипотеке до 9%

Министерство финансов России разработало и внесло в правительство проект постановления о снижении ставки по льготной ипотеке на новостройки до 9% годовых.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Минфин России разработал и внёс в правительство России проект постановления, предусматривающий с 1 мая изменение условий льготной ипотеки на новостройки. Документ предусматривает снижение ставки по льготной ипотеке с 12 до 9% годовых и продление программы до конца текущего года», — поясняется в сообщении.

Согласно заявлению министерства, банки должны начать выдавать льготную ипотеку под соответствующую ставку уже с 1 мая.

25 апреля российский лидер Владимир Путин предложил снизить процент по льготной ипотеке до 9% годовых. Вместе с этим он поручил продлить действие соответствующей программы кредитования до конца 2022 года.

После этого премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным министерствам подготовить документы для продления льготной ипотеки до конца года и снижения ставки по ней до 9%.