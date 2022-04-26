Мишустин поручил подготовить документы для снижения ставки по льготной ипотеке до 9%

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным министерствам подготовить документы для продления льготной ипотеки до конца года и снижения ставки по ней до 9%.

«Прошу Министерство экономического развития, Министерство финансов и Министерство строительства оперативно подготовить все правовые документы, чтобы изменения были реализованы максимально быстро», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин предложил снизить процент по льготной ипотеке с 12 до 9% годовых. Как отметил глава государства, текущая ситуация в экономике позволяет сделать такой шаг. При этом российский лидер поручил продлить действие программы до конца 2022 года.