Мишустин поручил подготовить документы для снижения ставки по льготной ипотеке до 9%

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным министерствам подготовить документы для продления льготной ипотеки до конца года и снижения ставки по ней до 9%.
Мишустин поручил подготовить документы для снижения ставки по льготной ипотеке до 9%
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Прошу Министерство экономического развития, Министерство финансов и Министерство строительства оперативно подготовить все правовые документы, чтобы изменения были реализованы максимально быстро», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин предложил снизить процент по льготной ипотеке с 12 до 9% годовых. Как отметил глава государства, текущая ситуация в экономике позволяет сделать такой шаг. При этом российский лидер поручил продлить действие программы до конца 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить