Мишустин поручил подготовить документы для снижения ставки по льготной ипотеке до 9%
- globallookpress.com
- © Kremlin Pool
«Прошу Министерство экономического развития, Министерство финансов и Министерство строительства оперативно подготовить все правовые документы, чтобы изменения были реализованы максимально быстро», — цитирует его ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин предложил снизить процент по льготной ипотеке с 12 до 9% годовых. Как отметил глава государства, текущая ситуация в экономике позволяет сделать такой шаг. При этом российский лидер поручил продлить действие программы до конца 2022 года.