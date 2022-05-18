Кабмин России увеличит максимальный размер кредита по льготной и семейной ипотеке

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что максимальный размер кредита по льготной и семейной ипотеке будет увеличен.
Кабмин России увеличит максимальный размер кредита по льготной и семейной ипотеке
  • globallookpress.com

Ранее ставка по программе льготной ипотеки на новостройки была снижена до 9%, лимиты кредитов по ней повысили до 12 млн рублей для столичных регионов и до 6 млн для остальных.

«Правительство увеличило максимальный размер кредита для льготной, а также семейной ипотеки соответственно до 30 млн и до 15 млн рублей», — сказал глава кабмина.

25 апреля российский лидер Владимир Путин предложил снизить процент по льготной ипотеке до 9% годовых. Как отметил глава государства, текущая ситуация в экономике позволяет сделать такой шаг.

Вместе с этим он поручил продлить действие соответствующей программы кредитования до конца 2022 года.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.

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