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Путин поручил правительству и ЦБ провести мониторинг ситуации на рынке ипотеки

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Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ осуществлять мониторинг ситуации на рынке ипотеки и при необходимости принимать дополнительные меры по его поддержке.
Путин поручил правительству и ЦБ провести мониторинг ситуации на рынке ипотеки
  • globallookpress.com

Отмечается, что доклад необходимо предоставить до 5 июня 2023 года, далее — ежеквартально.

Согласно поручению, опубликованному на сайте Кремля, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Ранее, по сообщениям НСН, заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в Москве за 2022 год выдали 21,7 тыс. кредитов по программе «Семейная ипотека» на общую сумму 180,2 млрд рублей.

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