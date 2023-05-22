Путин поручил правительству и ЦБ провести мониторинг ситуации на рынке ипотеки

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ осуществлять мониторинг ситуации на рынке ипотеки и при необходимости принимать дополнительные меры по его поддержке.

globallookpress.com

Отмечается, что доклад необходимо предоставить до 5 июня 2023 года, далее — ежеквартально. Согласно поручению, опубликованному на сайте Кремля, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ранее, по сообщениям НСН, заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в Москве за 2022 год выдали 21,7 тыс. кредитов по программе «Семейная ипотека» на общую сумму 180,2 млрд рублей.