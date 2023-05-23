Педиатр Тимаков посоветовал старшеклассникам пить витамины перед экзаменами
Перед экзаменами обязательно следует высыпаться, сообщил врач в разговоре с kp.ru.
По его словам, подросткам в этот сложный период также можно пропить курс поливитаминов, чтобы укрепить иммунитет и более эффективно бороться со стрессом.
«Стресс активирует различные хронические заболевания, поэтому следите за состоянием ребёнка, особенно если есть аллергические реакции: дерматит (псориаз), бронхиальная астма, поллиноз. Вовремя давайте назначенные препараты», — подчеркнул специалист.
Вместе с тем Тимаков посоветовал наладить здоровый рацион школьника, давать подростку возможность отдохнуть и не требовать от него идеального результата.
Ранее детский психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова в беседе с ФАН посоветовала не ограждать детей от современного видеоконтента.