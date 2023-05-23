Педиатр Тимаков посоветовал старшеклассникам пить витамины перед экзаменами

Главный врач клиники «Лидер Медицины», педиатр кандидат медицинских наук Евгений Тимаков рассказал, что стресс и нагрузки перед сдачей экзаменов негативно влияют на здоровье учащихся. В связи с этим специалист посоветовал соблюдать правила, которые помогут старшеклассникам сохранить здоровье в экзаменационный период.

Перед экзаменами обязательно следует высыпаться, сообщил врач в разговоре с kp.ru.

По его словам, подросткам в этот сложный период также можно пропить курс поливитаминов, чтобы укрепить иммунитет и более эффективно бороться со стрессом.

«Стресс активирует различные хронические заболевания, поэтому следите за состоянием ребёнка, особенно если есть аллергические реакции: дерматит (псориаз), бронхиальная астма, поллиноз. Вовремя давайте назначенные препараты», — подчеркнул специалист.

Вместе с тем Тимаков посоветовал наладить здоровый рацион школьника, давать подростку возможность отдохнуть и не требовать от него идеального результата.

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