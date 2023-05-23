Гладков: в Белгородской области продолжается зачистка территории от украинской ДРГ
«По ситуации в Грайворонском округе. Продолжается зачистка территории Министерством обороны совместно с силовыми структурами», — написал Гладков в своём Telegram-канале.
Он отметил, что жителям округа пока не следует возвращаться в свои дома.
Губернатор добавил, что сообщит, когда ситуация станет безопасной.
В результате прорыва украинской ДРГ в Грайворонский район восемь человек пострадали, погибших среди мирных жителей нет.
Президенту России Владимиру Путину доложили о попытке прорыва украинской ДРГ. Сейчас силовики занимаются уничтожением боевиков.