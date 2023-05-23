Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Гладков: в Белгородской области продолжается зачистка территории от украинской ДРГ

Короткая ссылка
В Грайворонском округе Белгородской области, куда прорывалась диверсионно-разведывательная группа ВСУ, продолжается зачистка территории, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По ситуации в Грайворонском округе. Продолжается зачистка территории Министерством обороны совместно с силовыми структурами», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Он отметил, что жителям округа пока не следует возвращаться в свои дома.

Губернатор добавил, что сообщит, когда ситуация станет безопасной.

В результате прорыва украинской ДРГ в Грайворонский район восемь человек пострадали, погибших среди мирных жителей нет.

Президенту России Владимиру Путину доложили о попытке прорыва украинской ДРГ. Сейчас силовики занимаются уничтожением боевиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить