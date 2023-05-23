Гладков: в Белгородской области продолжается зачистка территории от украинской ДРГ

В Грайворонском округе Белгородской области, куда прорывалась диверсионно-разведывательная группа ВСУ, продолжается зачистка территории, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По ситуации в Грайворонском округе. Продолжается зачистка территории Министерством обороны совместно с силовыми структурами», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Он отметил, что жителям округа пока не следует возвращаться в свои дома.

Губернатор добавил, что сообщит, когда ситуация станет безопасной.

В результате прорыва украинской ДРГ в Грайворонский район восемь человек пострадали, погибших среди мирных жителей нет.

Президенту России Владимиру Путину доложили о попытке прорыва украинской ДРГ. Сейчас силовики занимаются уничтожением боевиков.