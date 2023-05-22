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Психотерапевт Гарданова: стресс и усталость могут спровоцировать панические атаки

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Доктор медицинских наук Жанна Гарданова рассказала, что тревожное расстройство, сопровождающееся приступами панической атаки, может происходить на фоне стресса или усталости.
Психотерапевт Гарданова: стресс и усталость могут спровоцировать панические атаки
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Для каждого человека стресс определяется его субъективным восприятием, которое зависит от личности, объяснила специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Если человек включает внутренние механизмы адаптации, то он справляется со стрессом, если не включает, например, если он долго работал, если он устал, то у него возникает такая невротическая реакция», — рассказала Гарданова.

По её словам, приступ имеет чёткое начало и окончание и длится от двух до семи минут. Симптомами проявления панической атаки могут быть чувство страха, учащённое сердцебиение, повышение давления, потливость, ощущение нехватки воздуха и другие.

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