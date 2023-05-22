Психотерапевт Гарданова: стресс и усталость могут спровоцировать панические атаки

Доктор медицинских наук Жанна Гарданова рассказала, что тревожное расстройство, сопровождающееся приступами панической атаки, может происходить на фоне стресса или усталости.

Для каждого человека стресс определяется его субъективным восприятием, которое зависит от личности, объяснила специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Если человек включает внутренние механизмы адаптации, то он справляется со стрессом, если не включает, например, если он долго работал, если он устал, то у него возникает такая невротическая реакция», — рассказала Гарданова.

По её словам, приступ имеет чёткое начало и окончание и длится от двух до семи минут. Симптомами проявления панической атаки могут быть чувство страха, учащённое сердцебиение, повышение давления, потливость, ощущение нехватки воздуха и другие.

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