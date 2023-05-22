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Диетолог Нефёдова напомнила об опасности ягод с антибиотиками

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Диетолог Наталья Нефёдова предупредила, что некоторые производители добавляют в ягоды и фрукты антибиотики, чтобы продукты дольше оставались свежими. По её словам, такие товары могут нанести вред здоровью.
Диетолог Нефёдова напомнила об опасности ягод с антибиотиками
  • globallookpress.com

Без специальных анализов определить, в каких ягодах содержатся антибиотики, невозможно, объяснила она в разговоре с Nation News.

«Это может быть опасно тем, что если человек заболеет серьёзной болезнью, то антибиотик никак не среагирует и будет резистентность к антибиотикам», — уточнила Нефёдова.

Так, она порекомендовала выбирать ягоды у проверенных производителей или с рук. По её словам, самыми безопасными будут ягоды, выращенные на огороде простыми дачниками.

Ранее иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с URA.RU предупредил, что клещи являются переносчиками более 30 заболеваний, помимо энцефалита и боррелиоза (болезнь Лайма).

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