Врач Арзамасцев посоветовал пожилым отдавать предпочтение гречке и дикому рису

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев посоветовал людям старше 60 лет минимизировать употребление каш из-за риска набора лишних килограммов.

Каши очень калорийны, и если у человека в пожилом возрасте есть генетическая или любая другая предрасположенность к набору веса, то частое употребление каш нежелательно, сообщил врач в беседе с «Москвой 24».

Так, Арзамасцев порекомендовал выбирать каши, которые нужно варить долго. Лучше всего употреблять их утром, чтобы калории могли расходоваться в течение дня.

«В идеале это гречка, булгур, кускус. Это может быть и дикий рис, пшено», — заключил эксперт.

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