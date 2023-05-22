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Врач Арзамасцев посоветовал пожилым отдавать предпочтение гречке и дикому рису

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Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев посоветовал людям старше 60 лет минимизировать употребление каш из-за риска набора лишних килограммов.
Врач Арзамасцев посоветовал пожилым отдавать предпочтение гречке и дикому рису
  • Gettyimages.ru

Каши очень калорийны, и если у человека в пожилом возрасте есть генетическая или любая другая предрасположенность к набору веса, то частое употребление каш нежелательно, сообщил врач в беседе с «Москвой 24».

Так, Арзамасцев порекомендовал выбирать каши, которые нужно варить долго. Лучше всего употреблять их утром, чтобы калории могли расходоваться в течение дня.

«В идеале это гречка, булгур, кускус. Это может быть и дикий рис, пшено», — заключил эксперт.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.

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