Эндокринолог Прокопенко предупредила о риске развития диабета из-за позднего ужина

Врач-эндокринолог «ИНВИТРО» Елена Прокопенко предупредила о риске развития диабета из-за слишком позднего и обильного ужина. Однако, по её словам, пропускать ужин тоже неправильно.

Метаболическая система организма настроена на активность и приём пищи в течение дня, на отдых и голодание в ночное время. От синхронизации этих процессов зависит здоровье и качество жизни, объяснила специалист «Известиям».

Эндокринолог объяснила, что поздний приём пищи вызывает целый ряд отклонений от нормы.

«Приём пищи после 20:00 может увеличить риск ожирения независимо от времени и продолжительности сна… Исследование, проведённое среди взрослых людей среднего возраста, показало, что у тех, кто поздно ест, индекс массы тела (ИМТ), процент жировой массы и окружность талии выше, чем у тех, кто ест рано», — добавила Прокопенко.

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