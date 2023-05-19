Иммунолог Болибок: фрукты и ягоды могут вызывать перекрёстную аллергию

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок перечислил продукты, которые могут вызывать перекрёстную аллергию при поллинозе.

Белки, похожие по структуре на те, что содержатся в пыльце, есть также в зерновых продуктах, фруктах и ягодах. В результате поллиноз может стать причиной пищевой аллергии, предупредил врач в интервью Радио Sputnik.

«Самая частая перекрёстная аллергия — это пыльца берёзы и яблоки или персики. При аллергии на пыльцу злаковых трав — тимофеевки или костера — часто бывает перекрёстная реакция на злаковые продукты, например ячменное пиво», — отметил Болибок.

По его словам, с реакцией на полынь часто сочетается перекрёстная аллергия на семена подсолнечника и подсолнечное масло.

А бобовые продукты могут усиливать любую аллергическую реакцию, в том числе на пыльцу, заключил врач.

Ранее иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с URA.RU предупредил, что клещи являются переносчиками более 30 заболеваний, помимо энцефалита и боррелиоза (болезнь Лайма).