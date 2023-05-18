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Психотерапевт Крашкина посоветовала при хронической усталости скорректировать образ жизни

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Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Ирина Крашкина посоветовала людям с хронической усталостью пересмотреть свой распорядок дня и соблюдать режим труда и отдыха.
Психотерапевт Крашкина посоветовала при хронической усталости скорректировать образ жизни
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«Необходимо наладить режим питания, спать не менее восьми часов в сутки, регулярно заниматься спортом. Также важно соблюдать баланс между трудом и отдыхом: чрезмерные нагрузки пагубно влияют и на психологическое, и на физическое состояние человека», — сообщила Крашкина в интервью РИАМО.

Она посоветовала обратиться к врачу, если такие симптомы, как слабость, головная боль, головокружение, бессонница, боль в мышцах, тошнота, ухудшение памяти, нарушение терморегуляции, сохраняются более шести месяцев.

По её словам, в качестве комплексного лечения врач может назначить приём витаминов, ЛФК, массаж, плавание и психотерапию.

Ранее психолог Людмила Суздальцева беседе с ФАН рассказала об особенностях развития психосоматических болезней.

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