В Подмосковье врачи извлекли «пластиковый рог» из головы семилетней девочки

В Видновскую больницу (Московская область) доставили ребёнка с уплотнением на лбу. В ходе обследования врачи обнаружили инородное тело и провели операцию по извлечению постороннего предмета.

Семилетнюю девочку доставили в медучреждение с жалобами на уплотнение на лбу, сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава.

Выяснилось, что два года назад девочка упала на пластмассовую игрушку в виде единорога, и фрагмент рога остался в ране. Спустя время уплотнение стало увеличиваться.

«При осмотре сразу же было заподозрено инородное тело мягких тканей, что потом было подтверждено при ультразвуковой диагностике. Было принято решение о проведении операции», — прокомментировали в больнице.

К настоящему времени ребёнка выписали из медучреждения, здоровью девочки ничто не угрожает.

Ранее в Московской области экстренно прооперировали двоих детей двух и пяти лет с инородными телами в желудках. Один из них проглотил насадку от шуруповёрта, другой — металлический крючок от вешалки.