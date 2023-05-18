В Подмосковье врачи извлекли «пластиковый рог» из головы семилетней девочки
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Семилетнюю девочку доставили в медучреждение с жалобами на уплотнение на лбу, сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава.
Выяснилось, что два года назад девочка упала на пластмассовую игрушку в виде единорога, и фрагмент рога остался в ране. Спустя время уплотнение стало увеличиваться.
«При осмотре сразу же было заподозрено инородное тело мягких тканей, что потом было подтверждено при ультразвуковой диагностике. Было принято решение о проведении операции», — прокомментировали в больнице.
К настоящему времени ребёнка выписали из медучреждения, здоровью девочки ничто не угрожает.
Ранее в Московской области экстренно прооперировали двоих детей двух и пяти лет с инородными телами в желудках. Один из них проглотил насадку от шуруповёрта, другой — металлический крючок от вешалки.