В Подмосковье врачи помогли проглотившим деталь от шуруповёрта и крючок детям

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В Минздраве Московской области сообщили, что в Сергиевом Посаде двое детей двух и пяти лет были экстренно госпитализированы с инородными телами в желудках.
В Подмосковье врачи помогли проглотившим деталь от шуруповёрта и крючок детям
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru».

В ходе обследования выяснилось, что у мальчика в желудке находится насадка от шуруповёрта, а у девочки — металлический крючок от вешалки. Дети проглотили эти предметы, пока отец делал дома мелкий ремонт.

«Как выяснилось, инородные предметы не задели жизненно важные органы. Под рентген-контролем мы следили за движением инородных тел, которые вышли естественным путём», — прокомментировал детский хирург сергиево-посадской больницы Игорь Лещишин.

Дети выписаны домой, их здоровью ничто не угрожает.

Ранее стало известно, что в Оренбурге врачи спасли жизнь двум маленьким детям. Один из них проглотил около 30 магнитов, а другой — магниты и батарейку.

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