Врач Браун: в период пыления растений аллергикам противопоказаны иммуностимуляторы

Аллерголог-иммунолог ИНВИТРО-Урал Анастасия Браун рекомендовала аллергикам принимать дополнительные меры предосторожности по мере того, как сезон пыльцы достигает своего пика.

Аллергическая реакция — это гиперусиленный ответ иммунной системы на любой из компонентов аллергена, поэтому категорически противопоказано укреплять или усиливать иммунитет какими-либо иммуномодулирующими или иммуностимулирующими препаратами, объяснила специалист в интервью «Известиям».

По её словам, это приведёт к ухудшению процесса и симптоматики.

Для защиты от пыльцы Браун предложила ограничить прогулки на свежем воздухе, носить солнцезащитные очки и снимать уличную одежду дома. Существуют также барьерные продукты, фильтры или спреи с лекарствами, которые можно наносить до потенциального контакта с аллергеном, заключила иммунолог.

Ранее врач-эндокринолог высшей категории Анна Гончарова в беседе с Nation News посоветовала метеозависимым людям соблюдать режим труда и отдыха.