Диетолог Макиша посоветовала аллергикам исключить из рациона фрукты и орехи весной
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К числу таких продуктов относятся яблоки, абрикосы, сливы, черешня, вишня, малина, клубника, киви, а также орехи (фундук, кешью, арахис) и семена кунжута, рассказала она в беседе с «Москвой 24».
Поскольку весной и в первой половине лета цветут такие растения, как берёза, ольха, орешник, аллергикам стоит отказаться на время от перечисленных выше ягод и фруктов, потому что они имеют в своём составе схожие белки. Это может вызвать перекрёстную аллергию, уточнила Макиша.
Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.