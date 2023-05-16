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Диетолог Макиша посоветовала аллергикам исключить из рациона фрукты и орехи весной

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Врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша посоветовала аллергикам исключить ряд продуктов из рациона весной из-за риска усиления симптомов поллиноза.
Диетолог Макиша посоветовала аллергикам исключить из рациона фрукты и орехи весной
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К числу таких продуктов относятся яблоки, абрикосы, сливы, черешня, вишня, малина, клубника, киви, а также орехи (фундук, кешью, арахис) и семена кунжута, рассказала она в беседе с «Москвой 24».

Поскольку весной и в первой половине лета цветут такие растения, как берёза, ольха, орешник, аллергикам стоит отказаться на время от перечисленных выше ягод и фруктов, потому что они имеют в своём составе схожие белки. Это может вызвать перекрёстную аллергию, уточнила Макиша.

Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.

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