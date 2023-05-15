Инфекционист Рябов: защита от клещей прежде всего заключается в профилактике
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«Не думаю, что этого надо бояться: это просто информация об открытии, мы не знаем, являются ли заразными все эти возбудители», — заявил Рябов в беседе с «Радио 1».
По его словам, защита от клещей прежде всего заключается в профилактике.
«Нужно носить одежду, которая защитит от укуса. Необходимо проводить обработку репеллентами от клещей», — напомнил он.
Со своей стороны, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» подтвердил, что делать выводы пока преждевременно.
«Открытие учёных Тюменского медицинского университета связано с открытием новых видов клещей, которые могут быть потенциально переносчиками возбудителей инфекционных заболеваний бактериальной вирусной природы, в том числе боррелиоза, чумы и некоторых геморрагических лихорадок», — уточнил он.
По его словам, это открытие совсем недавнее, и требуется исследование.
Ранее Роспотребнадзор Подмосковья сообщил, что к концу апреля от укусов клещей пострадали 1072 человека.
Также инфекционист Мария Ильина рассказала о возможных симптомах клещевого энцефалита.