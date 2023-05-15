Инфекционист Рябов: защита от клещей прежде всего заключается в профилактике

Заместитель главного врача Талдомской центральной районной больницы, врач-инфекционист Сергей Рябов прокомментировал сообщение о том, что три новых вида клещей, которые могут быть переносчиками таких заболеваний, как чума и лихорадка Западного Нила, открыли и описали учёные Тюменского медицинского университета.

«Не думаю, что этого надо бояться: это просто информация об открытии, мы не знаем, являются ли заразными все эти возбудители», — заявил Рябов в беседе с «Радио 1».

По его словам, защита от клещей прежде всего заключается в профилактике.

«Нужно носить одежду, которая защитит от укуса. Необходимо проводить обработку репеллентами от клещей», — напомнил он.

Со своей стороны, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» подтвердил, что делать выводы пока преждевременно.

«Открытие учёных Тюменского медицинского университета связано с открытием новых видов клещей, которые могут быть потенциально переносчиками возбудителей инфекционных заболеваний бактериальной вирусной природы, в том числе боррелиоза, чумы и некоторых геморрагических лихорадок», — уточнил он.

По его словам, это открытие совсем недавнее, и требуется исследование.

Ранее Роспотребнадзор Подмосковья сообщил, что к концу апреля от укусов клещей пострадали 1072 человека.

Также инфекционист Мария Ильина рассказала о возможных симптомах клещевого энцефалита.