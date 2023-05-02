Инфекционист Ильина рассказала о возможных симптомах клещевого энцефалита
- Gettyimages.ru
- © Luis Alvarez
«Здесь при отсутствии анамнеза поставить диагноз довольно сложно. Если человек не расскажет, что он был в эндемичной местности, и не было факта присасывания клеща, то специалисту будет сложно оценить это», — сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По её словам, в случае повреждения нервной системы могут быть разные варианты. Заболевание может начаться с выраженных подъёмов температуры, головной боли, тошноты.
«Самодиагностикой здесь заниматься не стоит. При первых симптомах нужно немедленно обратиться к врачу», — посоветовала Ильина.
Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил о важности своевременной обработки собак против клещей.