Инфекционист Ильина рассказала о возможных симптомах клещевого энцефалита

Заведующая консультативно-профилактическим отделением ИКБ №1 Мария Ильина заявила, что существуют разные формы вирусного клещевого энцефалита, самой лёгкой из них считается лихорадочная.

«Здесь при отсутствии анамнеза поставить диагноз довольно сложно. Если человек не расскажет, что он был в эндемичной местности, и не было факта присасывания клеща, то специалисту будет сложно оценить это», — сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, в случае повреждения нервной системы могут быть разные варианты. Заболевание может начаться с выраженных подъёмов температуры, головной боли, тошноты.

«Самодиагностикой здесь заниматься не стоит. При первых симптомах нужно немедленно обратиться к врачу», — посоветовала Ильина.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил о важности своевременной обработки собак против клещей.