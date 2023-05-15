В России открыли новые опасные виды клещей, которые могут вызвать чуму
Результаты исследования опубликованы в Persian Journal of Acarology.
«Обнаруженные паразиты принадлежат к двум семействам – Spinturnicidae и Macronyssidae», — приводит текст работы РИА Новости.
Отмечается, что первый вид известен как переносчик бартонелеза. Второй, как указано в статье, — клещевого энцефалита, боррелиоза, лихорадки Западного Нила, чумы и других опасных заболеваний.
Ранее Роспотребнадзор Подмосковья сообщил, что к концу апреля от укусов клещей пострадали 1072 человека.
Также инфекционист Мария Ильина рассказала о возможных симптомах клещевого энцефалита.