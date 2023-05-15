В России открыли новые опасные виды клещей, которые могут вызвать чуму

Три новых вида клещей, которые могут быть переносчиками таких заболеваний, как чума и лихорадка Западного Нила, открыли и описали ученые Тюменского медицинского университета. По словам специалистов, эти паразиты широко распространены в Сибири и Монголии.

Результаты исследования опубликованы в Persian Journal of Acarology.

«Обнаруженные паразиты принадлежат к двум семействам – Spinturnicidae и Macronyssidae», — приводит текст работы РИА Новости.

Отмечается, что первый вид известен как переносчик бартонелеза. Второй, как указано в статье, — клещевого энцефалита, боррелиоза, лихорадки Западного Нила, чумы и других опасных заболеваний.

Ранее Роспотребнадзор Подмосковья сообщил, что к концу апреля от укусов клещей пострадали 1072 человека.

Также инфекционист Мария Ильина рассказала о возможных симптомах клещевого энцефалита.