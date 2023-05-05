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Роспотребнадзор Подмосковья: к концу апреля от укусов клещей пострадали 1072 человека

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В управлении Роспотребнадзора по Московской области рассказали, что по состоянию на конец апреля текущего года от укусов клещей пострадали 1072 человека, из них 299 — дети. Как уточняется, в список пострадавших попали только те граждане, которые обратились в больницы.
Роспотребнадзор Подмосковья: к концу апреля от укусов клещей пострадали 1072 человека
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

В то же время, как пишет kp.ru, в Москве на анализ в лаборатории привезли ещё 522 клеща. 

Среди пострадавших из столицы в основном те жители города, которые выехали на территорию Московской области, уточнили в Роспотребнадзоре. В целом число пострадавших в столичном регионе увеличилось в три раза за год.

В Удмуртии также растёт количество пострадавших от укусов насекомых. Там с начала сезона зарегистрировано 1861 обращение по поводу укусов клещей. В числе пострадавших 391 ребёнок. Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского Роспотребнадзора.

Ранее заведующая консультативно-профилактическим отделением ИКБ №1 Мария Ильина рассказала о возможных симптомах клещевого энцефалита.

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