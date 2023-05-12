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Диетолог Музыченко посоветовала не исключать из рациона жиры при похудении

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Диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко развеяла популярные мифы о здоровом питании.
Диетолог Музыченко посоветовала не исключать из рациона жиры при похудении
  • Gettyimages.ru

Не стоит исключать из рациона все углеводы и жиры, оставляя лишь белок и клетчатку. Всё это необходимо для правильного функционирования организма, сообщила она в беседе с Nation News.

Диетолог также отметила, что вопреки расхожему мнению овсянка не является самым полезным завтраком. Большое количество фитиновой кислоты в овсянке может вымывать кальций из костей, предупредила Музыченко.

По её словам, убеждение, что нельзя есть после 18:00,  тоже является ложным, как и представление о том, что определённые продукты обладают жиросжигающими свойствами.

Вместе с тем диетолог посоветовала свежевыжатый сок разбавлять водой, чтобы снизить уровень сахара в напитке.

Ранее психолог, ведущий научный сотрудник Центра психического здоровья кандидат психологических наук Илья Плужников в беседе с ФАН поделился советами, как избежать срывов при соблюдении диеты.

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