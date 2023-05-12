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Специалист по инновациям в стоматологии Азатьян: современные пломбы служат до 15 лет

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Эксперт в сфере инноваций в стоматологии и генеральный директор XGate Dental Russia Михаил Азатьян рассказал, что современные пломбы могут служить в среднем от пяти до 15 лет.
Специалист по инновациям в стоматологии Азатьян: современные пломбы служат до 15 лет
  • Gettyimages.ru

Инновационные материалы для лечения зубов — керамические, композитные и металлические пломбы — могут иметь различный срок службы, от пяти до 15 лет или более, сообщил специалист газете «Известия».

При этом если пломба установлена правильно и пациент хорошо ухаживает за полостью рта, срок службы материалов может быть и дольше.

Говоря об имплантах, Азатьян подчеркнул, что срок их службы может длиться десятилетиями. Однако они также требуют правильного ухода за ротовой полостью и регулярных визитов к стоматологу.

Ранее НСН сообщала, что основные мощности флагманских центров больниц будут доступны в 2023 году.

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