Специалист по инновациям в стоматологии Азатьян: современные пломбы служат до 15 лет

Эксперт в сфере инноваций в стоматологии и генеральный директор XGate Dental Russia Михаил Азатьян рассказал, что современные пломбы могут служить в среднем от пяти до 15 лет.

Инновационные материалы для лечения зубов — керамические, композитные и металлические пломбы — могут иметь различный срок службы, от пяти до 15 лет или более, сообщил специалист газете «Известия».

При этом если пломба установлена правильно и пациент хорошо ухаживает за полостью рта, срок службы материалов может быть и дольше.

Говоря об имплантах, Азатьян подчеркнул, что срок их службы может длиться десятилетиями. Однако они также требуют правильного ухода за ротовой полостью и регулярных визитов к стоматологу.

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