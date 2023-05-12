Диетолог Бережная: солёная и острая еда может приводить к отёкам
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Отёк может сигнализировать о серьёзных патологиях, однако в здоровом организме он может проявляться в минимальной степени и только в определённых ситуациях, сообщила врач в интервью Радио Sputnik.
Так, к образованию отёков может приводить чрезмерное употребление солёной, острой, жирной пищи или алкоголя, отметила Бережная.
Если отёки возникают регулярно, необходимо обратиться к врачу для проведения осмотра и постановки диагноза, подчеркнула специалист.
Она добавила, что здоровый образ жизни и физическая активность помогут предотвратить образование отёков.
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