Офтальмолог Егорушин посоветовал надевать защитные очки при работе с садовым инвентарём

Врач-офтальмолог кабинета неотложной помощи Самарской областной клинической офтальмологической больницы имени Т.И. Ерошевского Антон Егорушин рассказал, что люди часто травмируют глаза весной и летом.

Так, чаще всего к медикам летом обращаются с жалобами на инородные тела на слизистых оболочках глаза, термические и химические ожоги глаз, ссадины и ушибы и прочее.

Принимая это во внимание, Егорушин в разговоре с sovainfo.ru посоветовал соблюдать технику безопасности при работе с садовым инвентарём.

«Проводите разъяснительные беседы и с детьми о правилах поведения, не оставляйте их без присмотра. Помните, простых травм глаза не бывает», — заключил Егорушин.

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