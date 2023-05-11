Офтальмолог Егорушин посоветовал надевать защитные очки при работе с садовым инвентарём
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Так, чаще всего к медикам летом обращаются с жалобами на инородные тела на слизистых оболочках глаза, термические и химические ожоги глаз, ссадины и ушибы и прочее.
Принимая это во внимание, Егорушин в разговоре с sovainfo.ru посоветовал соблюдать технику безопасности при работе с садовым инвентарём.
«Проводите разъяснительные беседы и с детьми о правилах поведения, не оставляйте их без присмотра. Помните, простых травм глаза не бывает», — заключил Егорушин.
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