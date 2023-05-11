Диетолог Успенская назвала дозу до 400 мг кофеина в сутки нормальной для здорового человека

Диетолог Екатерина Успенская рассказала, что три-четыре небольшие чашки кофе, выпитые в течение дня, безвредны для организма, но рекомендовала не увлекаться напитком.

Доза в 300—400 мг кофеина в сутки безопасна для здорового человека, сообщила специалист в разговоре с «МК в Питере». От дозы объёмом более 1 тыс. мг кофеина в сутки может случиться передозировка, предупредила она.

В число побочных эффектов от злоупотребления напитком врач включила увеличение давления, учащённое сердцебиение, тошноту, тремор конечностей, повышение нервного возбуждения.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.