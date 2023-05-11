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В Коми экс-учитель приговорён к 5,5 года колонии за оправдание теракта на Крымском мосту

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Второй Западный окружной военный суд признал бывшего учителя истории в Республике Коми Никиту Тушканова виновным в оправдании теракта на Крымском мосту и дискредитации Вооружённых сил России. Об этом сообщает ТАСС.
В Коми экс-учитель приговорён к 5,5 года колонии за оправдание теракта на Крымском мосту
  • © AP Photo

«По совокупности преступлений окончательное наказание Тушканову назначено в виде лишения свободы сроком на 5,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов информационных, телекоммуникационных сетей, в том числе интернета, на срок 3 года», — заявил судья.

8 октября 2022 года утром на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

В ФСБ заявили, что организаторами теракта на Крымском мосту были главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура.

В марте сообщалось, что пятеро обвиняемых по делу о взрыве на Крымском мосту не признают свою вину.

Срок расследования дела о теракте на Крымском мосту был продлён до 8 июня.

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