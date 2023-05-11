В Коми экс-учитель приговорён к 5,5 года колонии за оправдание теракта на Крымском мосту
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«По совокупности преступлений окончательное наказание Тушканову назначено в виде лишения свободы сроком на 5,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов информационных, телекоммуникационных сетей, в том числе интернета, на срок 3 года», — заявил судья.
8 октября 2022 года утром на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.
В ФСБ заявили, что организаторами теракта на Крымском мосту были главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура.
В марте сообщалось, что пятеро обвиняемых по делу о взрыве на Крымском мосту не признают свою вину.
Срок расследования дела о теракте на Крымском мосту был продлён до 8 июня.