В СК сообщили о продлении до лета срока расследования дела о теракте на Крымском мосту
- РИА Новости
Об этом, как пишет ТАСС, сообщил следователь в суде, где решается вопрос о продлении меры пресечения пяти фигурантам дела.
По словам следователя, к 8 июня необходимо закончить 40 судебных экспертиз, а также ответы на соответствующие запросы.
8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.
Позднее в ФСБ сообщили, что организаторами теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его сотрудники и агентура.
17 октября суд в Москве арестовал обвиняемых в теракте на Крымском мосту.