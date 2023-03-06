В СК сообщили о продлении до лета срока расследования дела о теракте на Крымском мосту

Срок расследования дела о теракте на Крымском мосту продлили до 8 июня.

Об этом, как пишет ТАСС, сообщил следователь в суде, где решается вопрос о продлении меры пресечения пяти фигурантам дела.

По словам следователя, к 8 июня необходимо закончить 40 судебных экспертиз, а также ответы на соответствующие запросы.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

Позднее в ФСБ сообщили, что организаторами теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его сотрудники и агентура.

17 октября суд в Москве арестовал обвиняемых в теракте на Крымском мосту.