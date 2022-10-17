Суд в Москве арестовал обвиняемых в теракте на Крымском мосту
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
«Избрать в отношении Александра Былина, Олега Антипова и Дмитрия Тяжелых меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 декабря», — сказал собеседник.
Уточняется, что им всем предъявили обвинение в совершении теракта группой лиц.
8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.
Позднее в ФСБ сообщили, что организаторами теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его сотрудники и агентура.