Суд в Москве арестовал обвиняемых в теракте на Крымском мосту

Басманный суд Москвы отправил под стражу трёх фигурантов дела о теракте на Крымском мосту.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Избрать в отношении Александра Былина, Олега Антипова и Дмитрия Тяжелых меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 декабря», — сказал собеседник.

Уточняется, что им всем предъявили обвинение в совершении теракта группой лиц.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

Позднее в ФСБ сообщили, что организаторами теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его сотрудники и агентура.