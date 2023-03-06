Пятеро обвиняемых по делу о взрыве на Крымском мосту не признают свою вину
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
«Наш арест — это ответ на запрос общества о поимке кого-нибудь... Мы никуда не скрывались, приходили на допросы, и потом нас задерживают», — заявил обвиняемый Азатьян.
Отмечается, что все обвиняемые отрицают свою вину. Некоторые из них прошли исследование на полиграфе.
Кроме того, следователь в суде, где решается вопрос о продлении меры пресечения пяти фигурантам дела, заявил, что срок расследования дела о теракте на Крымском мосту продлили до 8 июня.