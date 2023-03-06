Пятеро обвиняемых по делу о взрыве на Крымском мосту не признают свою вину

Арестованные по делу о взрыве на Крымском мосту в октябре прошлого года не признают свою вину.

Об этом пишет ТАСС.

«Наш арест — это ответ на запрос общества о поимке кого-нибудь... Мы никуда не скрывались, приходили на допросы, и потом нас задерживают», — заявил обвиняемый Азатьян.

Отмечается, что все обвиняемые отрицают свою вину. Некоторые из них прошли исследование на полиграфе.

Кроме того, следователь в суде, где решается вопрос о продлении меры пресечения пяти фигурантам дела, заявил, что срок расследования дела о теракте на Крымском мосту продлили до 8 июня.