Узнать больше

Пятеро обвиняемых по делу о взрыве на Крымском мосту не признают свою вину

Короткая ссылка
Арестованные по делу о взрыве на Крымском мосту в октябре прошлого года не признают свою вину.
Пятеро обвиняемых по делу о взрыве на Крымском мосту не признают свою вину
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

«Наш арест — это ответ на запрос общества о поимке кого-нибудь... Мы никуда не скрывались, приходили на допросы, и потом нас задерживают», — заявил обвиняемый Азатьян.

Отмечается, что все обвиняемые отрицают свою вину. Некоторые из них прошли исследование на полиграфе.

Кроме того, следователь в суде, где решается вопрос о продлении меры пресечения пяти фигурантам дела, заявил, что срок расследования дела о теракте на Крымском мосту продлили до 8 июня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить