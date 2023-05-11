Диетолог Дианова посоветовала людям в пожилом возрасте отказаться от сосисок

Врач — диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова порекомендовала пожилым людям исключить сосиски из рациона, так как они содержат много соли и пищевых добавок.

«Большинство пожилых людей имеют проблемы с сердцем, давлением. У них может быть хроническая сердечная недостаточность. Так как в сосисках много соли, они не очень подходят таким людям для ежедневного употребления», — сказала Дианова «Москве 24».

По её словам, этот продукт также содержит много химии, что негативно влияет на поджелудочную железу и печень.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.