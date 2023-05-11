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Нутрициолог Синько: отказ от завтрака может привести к ожирению

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Нутрициолог, специалист по функциональному питанию Тамара Синько предупредила, что отказ от завтрака может повлечь за собой ряд негативных последствий, в том числе ожирение.
Нутрициолог Синько: отказ от завтрака может привести к ожирению
  • Gettyimages.ru

Ожирение может являться следствием отказа от еды утром, так как зачастую влечёт за собой вечернее переедание, сообщила она в беседе с «Москвой 24».

По словам нутрициолога, из-за пропущенного завтрака человек будет менее энергичен, более склонен к апатии. Кроме того, у него могут снизиться когнитивные функции, подчеркнула Синько.

В связи с этим она посоветовала употреблять на завтрак фасоль, яйца, творог с ягодами и орехами, а также пить кофе, если напиток не вызывает тахикардии.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.

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