Нутрициолог Синько: отказ от завтрака может привести к ожирению

Нутрициолог, специалист по функциональному питанию Тамара Синько предупредила, что отказ от завтрака может повлечь за собой ряд негативных последствий, в том числе ожирение.

Ожирение может являться следствием отказа от еды утром, так как зачастую влечёт за собой вечернее переедание, сообщила она в беседе с «Москвой 24».

По словам нутрициолога, из-за пропущенного завтрака человек будет менее энергичен, более склонен к апатии. Кроме того, у него могут снизиться когнитивные функции, подчеркнула Синько.

В связи с этим она посоветовала употреблять на завтрак фасоль, яйца, творог с ягодами и орехами, а также пить кофе, если напиток не вызывает тахикардии.

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