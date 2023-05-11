Диетолог Игнатикова объяснила прибавку в весе после праздников набором жидкости
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«Погрешности в питании в течение одного-двух дней или даже недели вряд ли приведут к накоплению жировой массы. Скорее всего, это будет задержка жидкости в организме за счёт употребления шашлыка, который мы маринуем, используя соль и соусы», — сказала врач в интервью Радио Sputnik.
Она посоветовала после окончания праздничных застолий нормализовать питание и режим дня. По её словам, это поможет быстро привести вес в норму.
Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.