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Диетолог Игнатикова объяснила прибавку в весе после праздников набором жидкости

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Врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова выразила мнение, что возможной причиной прибавки в весе после длинных майских выходных может быть застой жидкости из-за употребления, например, шашлыка.
Диетолог Игнатикова объяснила прибавку в весе после праздников набором жидкости
  • Gettyimages.ru

«Погрешности в питании в течение одного-двух дней или даже недели вряд ли приведут к накоплению жировой массы. Скорее всего, это будет задержка жидкости в организме за счёт употребления шашлыка, который мы маринуем, используя соль и соусы», — сказала врач в интервью Радио Sputnik.

Она посоветовала после окончания праздничных застолий нормализовать питание и режим дня. По её словам, это поможет быстро привести вес в норму.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.

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