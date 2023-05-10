Флеболог Пасов: переломы ног повышают риск тромбозов
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Об этом он сообщил в интервью Nation News. Также, по его словам, повышают риск образования тромбов переломы конечностей.
«70% переломов нижних конечностей сопровождается дальнейшим развитием тромбоза. Таким образом, основными факторами риска являются травмы, наследственность и онкология», — подытожил врач.
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