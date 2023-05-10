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Флеболог Пасов: переломы ног повышают риск тромбозов

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Хирург-флеболог Виктор Пасов рассказал, что к тромбозам особенно предрасположены пациенты с онкологией (у них болезнь развивается на фоне химиотерапии), а также люди с соответствующим наследственным фактором.
Флеболог Пасов: переломы ног повышают риск тромбозов
  • Gettyimages.ru

Об этом он сообщил в интервью Nation News. Также, по его словам, повышают риск образования тромбов переломы конечностей.

«70% переломов нижних конечностей сопровождается дальнейшим развитием тромбоза. Таким образом, основными факторами риска являются травмы, наследственность и онкология», — подытожил врач.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в беседе с URA.RU предупредила, что чрезмерное употребление шашлыка может грозить развитием панкреатита и холецистита.

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