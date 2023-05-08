Диетолог Тихомирова рассказала, какой шашлык меньше вредит здоровью
- Gettyimages.ru
Об этом врач сообщила в беседе с Life.ru.
Кроме того, по словам Тихомировой, можно употреблять шашлык из нежирной свинины и баранины.
«В целом шашлык при условии, что он приготовлен из нежирного мяса и не обуглен до чёрной корочки, является прекрасным источником белка и в сочетании с овощами даже полезным продуктом», — отметила она.
Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.