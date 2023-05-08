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Диетолог Тихомирова рассказала, какой шашлык меньше вредит здоровью

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Терапевт, диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова рассказала, что наиболее полезным для здоровья является куриный шашлык.
Диетолог Тихомирова рассказала, какой шашлык меньше вредит здоровью
  • Gettyimages.ru

Об этом врач сообщила в беседе с Life.ru.

Кроме того, по словам Тихомировой, можно употреблять шашлык из нежирной свинины и баранины.

«В целом шашлык при условии, что он приготовлен из нежирного мяса и не обуглен до чёрной корочки, является прекрасным источником белка и в сочетании с овощами даже полезным продуктом», — отметила она.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.

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